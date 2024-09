Anziana truffata dal finto avvocato: consegnati gioielli e denaro

La donna ha consegnato 400 euro e diversi monili in oro.

Ancora una volta, i truffatori hanno preso di mira gli anziani del Friuli. L’ultimo caso è accaduto ieri a Latisana, dove un’anziana donna di 90 anni è stata ingannata da uno sconosciuto che si è finto un avvocato, riuscendo a sottrarle denaro e gioielli.

Il truffatore ha telefonato alla donna, raccontandole una storia purtroppo già sentita: sua figlia sarebbe stata coinvolta in un grave incidente stradale e rischiava di finire in carcere. L’uomo, facendo leva sulla preoccupazione dell’anziana, l’ha indotta a credere che solo il pagamento di una somma in denaro e la consegna di preziosi avrebbero potuto evitare il carcere alla figlia.

In preda al panico, l’anziana ha raccolto quanto poteva: 400 euro in contanti e diversi monili in oro, il cui valore è ancora da determinare. Poco dopo, come concordato durante la telefonata, un uomo si è presentato alla porta della donna per ritirare il denaro e i preziosi. Una volta avvenuta la consegna, il malvivente si è dileguato,.

Solo dopo aver parlato con la figlia, la novantenne ha capito di essere stata vittima di una truffa e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Latisana, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del raggiro.

La truffa del finto avvocato.

Il metodo della truffa del finto avvocato è, purtroppo, una delle tecniche più diffuse utilizzate dai malviventi per colpire le persone anziane. Sfrutta la preoccupazione delle vittime per i propri cari. Le forze dell’ordine, già da tempo, invitano a prestare la massima attenzione a telefonate sospette e a non consegnare mai denaro o beni preziosi a sconosciuti.