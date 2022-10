La bambina vagava da sola per le strade del centro di Udine.

Stava vagando in centro a Udine da sola e spaesata quando, intorno alle 19 di ieri, è stata notata da una residente che ha contattato la polizia. Kelly, nome scritto su un quaderno che la bambina portava con sé, di nazionalità cinese e di appena 7 anni, non riusciva a dare spiegazioni su quanto accadutole.

Gli agenti dopo averla rassicurata ed intuendo avesse perso contatto con un genitore, è stata fatta salire in auto e poco dopo, tra via Zanon e via Poscolle, è stata rintracciata la madre, in compagnia di un’altra figlia, che la stava cercando preoccupata, dopo averla persa di vista. Con sollievo di tutti la piccola è stata riaffidata quindi al genitore.