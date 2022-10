Incidente a Palazzolo dello Stella, auto finisce contro un palo: ferita una donna

L’incidente in prossimità del ponte a Palazzolo dello Stella.

Incidente questa mattina a Palazzolo dello Stella dove una donna ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro un palo. È successo lungo la statale 14 in prossimità del ponte sul fiume Stella.

Immediatamente soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza inviata dagli infermieri della Sores, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto anche Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi. L’incidente stradale non ha coinvolto altri mezzi.