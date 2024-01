A Udine si ripete la tradizione della Befana del Vigile

La Befana del Vigile a Udine.

Torna anche quest’anno la rievocazione della “Befana del Vigile – Città di Udine”, riportando indietro nel tempo i partecipanti in un’atmosfera magica e retro. L’evento, che si ripete da ben 78 anni, è reso possibile grazie all’impegno instancabile del Vespa Club di Udine, un gruppo di vespisti che conservano e tramandano la tradizione. Questa celebrazione, nata nel lontano 1946, ha attraversato i decenni mantenendo intatta la sua essenza di condivisione e gratitudine nei confronti dei vigili urbani.

L’appuntamento è fissato per il 7 gennaio alle ore 11 con il ritrovo dei partecipanti in piazza I Maggio, all’angolo tra Osteria alle Grazie e il Pub Ciò che C’era. La sfilata dei mezzi d’epoca degli anni ’40, ’50 e ’60 attraverserà Via Manin fino a Piazza Libertà.

Uno dei momenti più significativi sarà la consegna dei doni ai Vigili Urbani, un gesto che riprende la tradizione di ringraziare le forze dell’ordine per il loro servizio. Gli agenti, vestiti con storiche ed evocative divise, riceveranno dolci natalizi come simbolo di gratitudine e riconoscimento. La giornata proseguirà con la foto ricordo insieme ai Vigili Urbani e una sessione fotografica nel suggestivo scenario del Castello di Udine. Una mostra statica organizzata in via Mercatovecchio, aperta fino alle 14:00 circa, permetterà ai partecipanti e appassionati di ammirare da vicino i mezzi d’epoca esposti.