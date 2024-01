Tutto pronto per l’accensione del falò a Lignano.

L’accensione del tradizionale falò, l’arrivo della Befana dal mare, giochi, musica e intrattenimento. Il tutto a due passi dal Presepe di Sabbia e dal Villaggio del gusto. A Lignano è tutto pronto per festeggiare l’Epifania, giornata finale del ricco programma “Natale d’A…Mare” che mai come quest’anno ha registrato apprezzamento e valutazioni positive.

Il programma degli eventi per l’Epifania a Lignano.

L’appuntamento è stato posticipato a domenica 7 gennaio, a causa delle previsioni meteo e si terrà nel tratto di arenile di fronte all’ufficio 5: si parte alle 15 con il laboratorio per bambini “Disegno la mia befana” a cura dell’Associazione Lignano in Fiore Onlus, con la premiazione dei tre disegni più divertenti. A seguire Truccabimbi e giochi di legno a cura del Mago Ursus e alle 15.30 spettacolo di giocoleria e magia. Alle 16.30 sfileranno le Befane e ci sarà la premiazione del costume più simpatico. Alle 17 l’ASD Centro della Gioventù Lignano propone uno spettacolo di Twirling.

Alle 17.30 dal mare arriverà la barca della Befana che una volta a terra consegnerà ai bambini presenti dolci e caramelle, con la collaborazione della Proloco di Lignano. Alle 18 a cura degli Alpini l’attesa accensione del Pignarûl con i suoi auspici legati all’andamento del fumo. Lo spettacolo magico del fuoco epifanico sarà accompagnato dalla musica del Dj Andrea Dalla Ricca e da un dolce ristoro preparato dal Gruppo Alpini di Lignano Sabbiadoro.

“L’evento di domenica è davvero il gran finale di un programma ricco e gradito – commenta Donatella Pasquin, consigliera delegata alla cultura per il Comune di Lignano Sabbiadoro – per la prima volta abbiamo voluto affiancare al tradizionale rito dell’accensione del Pignarûl e dell’arrivo della Befana, una serie di iniziative e proposte di intrattenimento davvero per tutti. L’atmosfera magica del mare di inverno non si concluderà comunque domenica – aggiunge Pasquin – ma andrà avanti fino al 4 febbraio, con il Presepe di Sabbia, aperto il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e la domenica con orario continuato dalle 10 alle 18″.