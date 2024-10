Morto a 55 anni Alessio Balducci, appassionato tifoso dell’Udinese. Sabato 2 novembre i funerali a Laipacco

Stava per assistere, come sempre dalla Curva Nord, alla sfida Udinese-Cagliari di venerdì 25 ottobre quando, forse per un mancamento, è caduto a terra all’esterno dello stadio Friuli, battendo violentemente la testa a terra. Gravissime le conseguenze dell’incidente: Alessio Balducci non ce l’ha fatta.

Il 55enne, grande tifoso bianconero e impiegato come salumiere alla Morgante srl di Romans d’Isonzo, si è spento nella serata di lunedì 28 ottobre all’ospedale di Udine, dove era stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva in seguito alla caduta.

La sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra le tante persone che lo conoscevano e lo stimavano per la sua passione e il suo spirito solare e che si sono strette attorno alla moglie, ai figli, alla madre e ai fratelli. I funerali saranno celebrati sabato 2 novembre, alle 10.30, nella chiesa della Beata Vergine del Rosario di Laipacco, a Udine.