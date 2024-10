La Polizia di Stato di Trieste ha fermato un uomo classe 1974 per minacce, resistenza e danneggiamento aggravato

Nella serata di mercoledì 23 ottobre, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un 50enne italiano, originario della Toscana, in città senza fissa dimora, per i reati di minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’uomo era stato sorpreso in viale Miramare mentre, con un grosso coltello, stava forando gli pneumatici delle auto in sosta. A far scattare l’allarme la chiamata di una giovane coppia, con il marito al telefono con il Nue 112, mentre la moglie stava inseguendo il 50enne, che l’ha anche minacciata di morte, esibendo il coltello.

Cinque auto danneggiate. Sospetti su un furto

Alla fine gli agenti, nonostante la forte resistenza del 50enne, sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo. Da un primo esame, le auto in sosta visibilmente danneggiate sono state almeno cinque.

Durante i sopralluoghi, la Polizia ha trovato anche due borse abbandonate, che contenevano il bottino di un furto messo a segno in via dei Panzera sempre nella serata di mercoledì 23 ottobre. Da un primo confronto con le indicazioni ricevute nella denuncia, il 50enne potrebbe essere l’autore del colpo; per questo è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per furto in abitazione e ricettazione.

Sentito dal Pm di turno, l’uomo è stato arrestato e accompagnato nella locale casa circondariale.