Calano le temperature, a Udine si può accendere il riscaldamento

Le regole sull’accensione del riscaldamento a Udine.

Il Comune di Udine desidera informare la cittadinanza, gli amministratori condominiali e i gestori di impianti riguardo alla normativa in vigore sull’accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale. In base alla normativa vigente, è consentita l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento installati sul territorio comunale nel limite delle 7 ore giornaliere.

Tale disposizione corrisponde al 50% dell’orario massimo previsto per la zona “E”, conformemente a quanto stabilito dal comma 3, articolo 4 del D.P.R. 74/2013. L’amministrazione invita la cittadinanza, gli amministratori condominiali e i gestori di impianti a fare un uso responsabile dell’accensione degli impianti di riscaldamento, limitandone l’utilizzo alle ore più fredde della giornata.

È importante ricordare l’obbligo di rispettare i valori di temperatura dei singoli ambienti indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013. In un’ottica di risparmio energetico e di tutela dell’ambiente, è fondamentale adottare comportamenti responsabili nell’utilizzo degli impianti di riscaldamento, contribuendo così a ridurre il consumo di energia e a limitare l’impatto ambientale. Per ulteriori informazioni sulla normativa in materia di riscaldamento e per eventuali chiarimenti, si prega di contattare gli uffici competenti del Comune.