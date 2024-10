Ha riconfermato il successo della passata edizione l’appuntamento odierno a La San Marco a Gradisca d’Isonzo di “Gradisca un caffè…o un caffè a Gradisca?”, la mattinata di porte aperte che ha visto la partecipazione di più di 200 persone.

Dalle 9 alle 13 l’azienda è rimasta aperta al pubblico per dare la possibilità di addentrarsi nel mondo delle macchine professionali per il caffè: i collaboratori dell’azienda, leader mondiale nel settore, hanno rivestito i panni di cicerone e hanno accompagnato i tanti visitatori in un tour guidato all’interno della fabbrica. Ad ognuno è stata offerta una tazzina di espresso o di cappuccino accompagnati dai biscotti e pasticcini dell’associazione Etica del Gusto.

“Abbiamo voluto accogliere i nostri ospiti nel migliore dei modi per dare giusto valore all’azienda e ad ogni suo singolo collaboratore – ha dichiarato il direttore generale de La San Marco Roberto Nocera – l’azienda è sempre stata molto radicata nel territorio e l’iniziativa di oggi ha voluto consacrare questo importante legame“. Alla visita ha preso parte anche il sindaco di Gradisca d’Isonzo Alessandro Pagotto, accompagnato dalla sua giunta. Il primo cittadino si è espresso con parole di apprezzamento e gratitudine per La San Marco, non solo per quanto rappresenta in ambito produttivo, ma anche per la sua partecipazione attiva e sostegno alla comunità in particolare in relazione agli eventi sportivi.