Il calendario dell’Andos di Udine.

Si sono messe a disposizione per una buona causa, posando, mese per mese, nel segno della solidarietà. Si tratta di un gruppo di tredici donne che si sono autodefinite “Le ottimiste” e che si sono prestate come modelle per un calendario le cui vendite serviranno a raccogliere fondi per sostenere l’attività dell’Associazione Donne Operate al Seno-Andos Sezione di Udine.

L’iniziativa, cui il sodalizio ha aderito in occasione del Natale, è nata spontaneamente dall’idea di alcune amiche di creare un lunario a scopo benefico. Il calendario è stato presentato nella mattinata di sabato 16 dicembre al bar L’Angolo dell’Ottimista di viale Venezia, il cui gestore Andrea Brabetz ha sostenuto il progetto, assieme ad altre realtà come Intour Travel Srl, Carrozzeria la Motta di Pecile Maurizio e Intrusa Srl.

L’obiettivo del progetto è di trasmettere un messaggio di sorrisi e ottimismo a tutti e in particolare alle persone che lottano per sconfiggere la malattia e le donne operate al seno. Le foto sono state scattate da Pietro Corrao mentre la grafica è stata curata dalla Tipografia Tomadini. Il Calendario Le Ottimiste 2024 si può trovare al locale L’Angolo dell’Ottimista.

“Ringrazio questo gruppo di amici che ha deciso di sostenerci con questa iniziativa – è il commento della presidente dell’Andos di Udine, Mariangela Fantin -, per noi è importante che le persone credano in quello che facciamo e ci stiano vicine“.