Furto a Moimacco, entrano in casa e rubano gioielli per mille euro

Il furto ieri sera in una casa di Moimacco.

Ancora furti nelle case del Friuli: l’ultimo è avvenuto ieri sera quando i ladri hanno preso di mira un’abitazione di Moimacco. Hanno forzato la porta d’ingresso della casa, rubando monili in oro dal valore stimato di circa mille euro prima di dileguarsi.

Il proprietario della casa, un uomo di 55 anni, ha scoperto il furto al suo rientro e ha immediatamente contattato i carabinieri di Cividale per denunciare l’accaduto. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili ennesimo furto.