Calze della befana all’ospedale di Udine: la gioia dei piccoli pazienti

L’iniziativa per i bambini della Pediatria dell’ospedale di Udine.

Questa mattina oltre 50 calze della Befana, cariche di dolcetti, cioccolatini e bolle di sapone, sono state consegnate ai giovani pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, rendendo l’ambiente ospedaliero un po’ più allegro e festoso. L’iniziativa del’Associazione Diritti del Malato Udine ha portato sorrisi e gioia ai bambini dell’ospedale

L’evento è stato reso ancora più speciale dalla partecipazione di Michele Antonutti, Brand Ambassador di APU Old Wild West, la società di basket della città che ha deciso di sostenere attivamente questo toccante progetto. Antonutti ha commentato il suo coinvolgimento: “Essere qui oggi è un’esperienza emozionante. Il basket ci insegna il valore della squadra, e oggi, insieme a APU, vogliamo estendere la nostra squadra a tutti questi coraggiosi bambini.”

In aggiunta ai doni dell’Associazione, APU ha contribuito ulteriormente alla felicità dei bambini donando gadget esclusivi della squadra, trasformando l’ospedale in un luogo di magia e entusiasmo. Questa iniziativa dimostra come l’unione di forze tra diverse realtà possa generare impatti positivi nella comunità.

La Presidente dell’Associazione Diritti del Malato Udine, Anna Agrizzi, ha espresso la sua gratitudine per il supporto di APU: “Siamo estremamente felici di avere Michele Antonutti e APU al nostro fianco in questo progetto. La presenza di una figura così influente nella comunità sportiva è di grande ispirazione per i bambini e contribuisce a sensibilizzare la collettività sull’importanza di sostenere coloro che attraversano momenti difficili”. L’iniziativa è stata possibile grazie alle donazioni che hanno consentito l’acquisto dei doni oltre al supporto dei volontari dell’Associazione che si sono occupati di impacchettamento e consegna.