Incidente mortale sulla regionale 58.

Un uomo ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in incidente stradale che si è verificato lungo la regionale 58 a Opicina di Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è finito contro un muro.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona per la quale non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.