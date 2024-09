Venerdì 27 settembre nella splendida cornice del chiostro cinquecentesco della caserma “Di Prampero”, sede storica del Comando Brigata Alpina Julia, al cospetto della Bandiera di Guerra del glorioso 8° Reggimento Alpini, ha avuto luogo il passaggio di consegne tra il generale Franco Del Favero, cedente, e il generale Francesco Maioriello, subentrante.

Il saluto del generale Franco Del Favero.

Il cadorino Franco Del Favero ha comandato, per oltre un anno una delle brigate più prestigiose dell’Esercito, portando la Julia ad un eccellente livello di preparazione, grazie alle numerose ed impegnative attività addestrative.

Nel suo intervento di saluto, al termine di un lunghissimo applauso, in maniera non convenzionale, il Generale Del Favero ha sottolineato ed elencato quelle che sono le principali lezioni ed emozioni della montagna: da ciò che si ammira dall’alto dei sentieri alle vette delle montagne, alla massima attenzione che si deve riporre quando si cammina in quota, per camminare in montagna bisogna sempre avere un obiettivo da raggiungere con sudore e fatica che vengono ripagati dalla sensazione di bellezza e dalla tranquillità offerte dai paesaggi, infine, l’insegnamento principale per un montanaro viene dato dal fatto che le cose da portare nello zaino devono essere veramente poche solamente l’essenziale per evitare di appesantire la schiena negli spostamenti. Il tutto da rapportare nella vita quotidiana di ognuno di noi.

Tra pochi giorni il generale Del Favero assumerà l’incarico di Vice Capo Reparto presso lo Stato Maggiore dell’Esercito.

Il nuovo comandante Francesco Maioriello.

Con il passaggio della picozza portata simbolicamente dal Sottufficiale di Corpo della Julia, 1° Luogotenente Igor Pizzolato, è avvenuto il cambio ed il generale Francesco Maioriello è di fatto diventato il Comandante della “Julia”.

Il neo Comandante, nato a Torino e proviene dallo Stato Maggiore della Difesa di Roma, presso il quale è stato impiegato, nell’ultimo periodo, in qualità di Vice Capo Reparto. L’alto ufficiale, inoltre, ha comandato nel 2020 – 2021 il 1° Reggimento Artiglieria Terrestre della Brigata “Taurinense”. Nel proprio intervento dopo l’omaggio ai Caduti della Julia, ha sottolineato la sua fierezza nell’assumere il Comando della Brigata proprio nell’anno in cui si celebra il 75° di costituzione, avvenuto nel 1949.

La massima autorità militare presente alla cerimonia, il Generale di divisione Michele Risi, già 42° Comandante della Brigata dal 2014 al 2016 ed attualmente Comandante delle Truppe Alpine nel suo intervento ha voluto sottolineare tre aspetti che il Comandante della Julia dovrà seguire: il primo la preparazione e l’addestramento di ogni singolo Alpino, sia in Patria, sia all’Estero, il secondo la capacità che ogni unità deve promuovere, ovvero l’innovazione.

Il terzo aspetto, forse il più nobile della responsabilità del comando, ha a che fare con la coesione, con la fiducia e con il coraggio che ogni Comandante deve inspirare nei suoi alpini, infine ha augurato al generale Del Favero ogni migliore fortuna per il futuro della carriera militare complimentandosi per l’ottimo lavoro svolto.

Al generale Maioriello il generale Risi ha augurato buon lavoro, certo che saprà affrontare il periodo di comando, con la stessa determinazione dei comandanti che lo hanno preceduto.

La cerimonia.

Numerose le autorità civili, religiose e militari che hanno voluto testimoniare i sentimenti di vicinanza ed affetto agli alpini friulani nell’occasione più importante, quella dell’avvicendamento del generale comandante, da sottolineare la presenza della centenaria Medaglia d’oro al Valor Militare Paola Del Din, sempre vicina alla Brigata.

Presente anche il Labaro della Associazione Nazionale Alpini accompagnato dal Presidente Nazionale Ing. Sebastiano Favero, e dai presidenti delle sezioni regionali dell’Associazione Nazionale Alpini ed i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.