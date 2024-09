Torna AgriFlumen, ultimi giorni per iscriversi

Fino al prossimo 29 settembre, associazioni, aziende agricole, pubblici esercizi e ristoratori, hobbisti, artisti potranno inviare domanda di partecipazione ad AgriFlumen, scaricando e inviando l’apposito modulo pubblicato sul sito internet del Comune di Fiume Veneto.

AgriFlumen ha lo scopo di promuovere l’agroalimentare del territorio di Fiume Veneto e, più in generale, della Regione Friuli-Venezia Giulia, valorizzando la filiera corta territoriale e la cultura della terra e civiltà contadina. La manifestazione attua sinergie tra i vari attori coinvolti, siano essi aziende, associazioni, scuole o enti pubblici. Rappresenta un’importante opportunità, in particolare per le aziende agricole di piccola dimensione, di usufruire di una vetrina promozionale, favorendo la promozione del territorio, delle tradizioni rurali e il coinvolgimento delle giovani generazioni.

Durante i tre giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a numerose attività, tra cui laboratori sensoriali, degustazioni guidate, incontri con allevatori, agricoltori e ristoratori, conferenze tecniche e dibattiti su temi cruciali legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito ufficiale del Comune di Fiume Veneto www.fiumeveneto.fvg.it o di contattare l’Associazione “Sviluppo e Territorio” a progetti@sviluppoeterritorio.it – telefono 0434/937471.