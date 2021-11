L’incidente in via Lumignacco a Udine.

Si è scontrata con il camioncino della Net, quello per la pulizia delle strade, e si è ribaltata di lato. Un brutto incidente, alle prime ore di questo pomeriggio, avvenuto in prossimità del sottopassaggio di via Lumignacco, all’incrocio tra via Gonars e via Selvuzzis

L’auto con alla guida una donna ed un passeggero è finita schiacciata su un lato a causa dell’impatto. I vigili del fuoco, arrivati dal comando di Udine, li hanno tirati fuori dalle lamiere e affidati alle cure del 118, che hanno portato entrambi all’ospedale cittadino. Uno dei due occupanti dell’auto è in gravi condizioni. I rilievi sono seguiti dalla polizia locale.

(Visited 275 times, 275 visits today)