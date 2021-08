La disavventura capitata a Udine.

Si vedono, si ringhiano, abbaiano e si azzuffano. Senza che i due proprietari siano riusciti a fare niente per trattenerli. E per salvare l’irreparabile uno dei due padroni si è messo in mezzo alle bestiole, venendo pure morso.

È successo ieri sera in via Melegnano a Udine, dietro il supermercato Panorama. Una passeggiata con il cane finita con l’intervento del cinovigile e della pattuglia della Radiomobile dei carabinieri. Un po’ di paura per il proprietario morsicato, va detto, e qualche raccomandazione in più raccolta per la passeggiata successiva.

(Visited 616 times, 616 visits today)