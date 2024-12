Festeggiare il 2025 al Cinema: il 1° gennaio, il Visionario è aperto fin dal mattino

Per Capodanno tre anteprime al Visionario di Udine.

Tris di anteprime in arrivo sullo schermo del Visionario martedì 31 dicembre, per festeggiare il Capodanno chiudendo il 2024 all’insegna del grande cinema Si comincia con Maria, il nuovo film di Pablo Larraín che porta sullo schermo la vita tumultuosa, bella e tragica della più grande cantante d’opera del mondo, Maria Callas (interpretata da Angelina Jolie), rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta. Il film sarà in programma anche a Cinemazero il 31 dicembre alle ore 21.15.

Remake dell’omonimo capolavoro di Murnau del 1922, Nosferatu è il secondo film in anteprima, un horror gotico scritto e diretto da Robert Eggers, regista noto per gli acclamati The Witch e The Northman. Un’opera ambiziosa con un cast che include Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Bill Skarsgård. Infine sarà possibile cantare insieme a Robbie Williams con Better Man (versione karaoke), la storia vera dell’ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico. Tutti e tre i film saranno poi in sala in programmazione regolare da mercoledì 1 gennaio.

La sera di San Silvestro saranno inoltre in programma anche Diamanti, la nuova opera corale di Ferzan Ozpetek con un cast maestoso capitanato da Jasmine Trinca e Luisa Ranieri, e Conclave, thriller psicologico all’ombra del Vaticano. E il 1° gennaio il cinema Visionario sarà aperto già dal mattino, con la possibilità di fare anche una deliziosa colazione al bistrò Primafila prima di vedere uno dei film in programma. E la colazione sarà inclusa nel biglietto di All We Imagine as Light – Amore a Mumbai, dramma vincitore del Gran premio della giuria a Cannes, che torna eccezionalmente in sala il primo giorno del nuovo anno alle ore 11.00 (colazione + film €5,50).

