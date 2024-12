La Regione investe 500mila euro per migliorare alcune linee ferroviarie: ecco quali

La Regione vuole migliorare alcune linee ferroviarie del Friuli Venezia Giulia.

La giunta regionale ha approvato la stipula di una convenzione con Rete ferroviaria italiana (Rfi) per la progettazione di nuovi interventi infrastrutturali atti a migliorare il collegamento tra le linee Casarsa-Portogruaro, Sacile-Gemona e Trieste-Venezia.

“La Regione – ha spiegato l’assessora alle infrastrutture, Cristina Amirante – stanzierà risorse per 500mila euro finalizzate alla redazione, da parte di Rfi, di un documento di fattibilità delle alternative progettuali riguardo a nuovi interventi infrastrutturali di collegamento tra le linee ferroviarie citate, includendo anche la valutazione di un ulteriore collegamento con la linea ferroviaria Portogruaro-Trieste“.

“La convenzione – ha continuato – mira, in particolare, a superare alcune criticità che attualmente sussistono sulla linea Casarsa-Portogruaro, prevedendo l’eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di nuove lunette. È importante – ha proseguito Amirante – trovare le soluzioni migliori per massimizzare l’efficienza di una linea essenziale per il territorio, che funge da raccordo tra le due reti principali che attraversano la regione da est a ovest, ovvero la Trieste-Venezia (via Cervignano e via Udine) e la Sacile-Gemona”.

Il documento finale sarà prodotto da Rfi entro 21 mesi dalla stipula della convenzione e sarà comprensivo di uno studio di trasporto e di un’analisi comparativa sulle possibili alternative di tracciato per il miglioramento delle connessioni ferroviarie nel Friuli occidentale.

Lo studio finanziato dalla Regione affianca, nelle tempistiche e nel contesto territoriale di riferimento, la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali inerente al progetto di “Potenziamento tecnologico-infrastrutturale e velocizzazione della linea Udine-Venezia“, in corso di avvio nel 2025 sempre da parte di Rfi.