Il nuovo servizio di car sharing di Udine.

Inaugurato il servizio di car sharing nel parcheggio del Teatro nuovo Giovanni da Udine, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini, dell’assessore regionale con delega all’Ambiente Fabio Scoccimarro, del sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, del Direttore Operativo di Estenenergy Spa, Albino Belli e di Roberto Parlangeli, direttore centrale di SIFÀ. Il servizio di car sharing si inserisce tra gli interventi di miglioramento della qualità della vita e di sostenibilità ambientale previsti nel programma di questa amministrazione. Si affiancherà infatti al servizio di bike sharing, per il quale nel 2022 è prevista la realizzazione di altre 6 nuove ciclostazioni, e alla redazione del BiciPlan, ovvero il piano per l’incentivazione degli spostamenti in bicicletta che si concretizzerà, oltre che nel miglioramento e nell’estensione dei percorsi ciclabili.

Secondo Fontanini “il sistema che presentiamo oggi, realizzato da imprese locali si propone di utilizzare l’innovativo sistema di car sharing elettrico in una città come Udine di 100mila abitanti, dimensione sinora trascurata dai gestori di servizi di car sharing che focalizzano la loro attenzione sulle grandi città come Milano e Torino”. Il sistema, realizzato con fondi propri, ministeriali e comunitari tramite la Regione Friuli Venezia Giulia, permetterà l’utilizzo di auto elettriche disponibili sia nel territorio del Comune di Udine che in quello di Tavagnacco, nostro partner nel progetto.

Questo servizio potrebbe infine rappresentare uno sprone per chi fosse intenzionato a comprare un mezzo elettrico, ma non ne fosse ancora del tutto convinto permettendogli una prova prima dell’acquisto. Ciò si affiancherebbe all’incentivo per i veicoli a emissione zero fornito dall’amministrazione che prevede la sosta gratuita negli stalli blu a raso per i mezzi totalmente elettrici e i mezzi ibridi plug-in meno inquinanti.

Gli stalli di ricarica nelle città di Udine e Tavagnacco destinati a questa iniziativa saranno i seguenti: due presso il “Parcheggio Caccia”, via Antonio Caccia, due presso il “Parcheggio Magrini”, via Luigi Magrini, due presso il “Parcheggio del Teatro”, via Caneva; quattro presso il “Parcheggio Vascello”, via del Vascello e due presso piazza Indipendenza nel comune di Tavagnacco.

(Visited 149 times, 149 visits today)