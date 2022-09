Carlo diventa re, quella volta a Udine senza lady Diana

L’allora principe Carlo nel 1984 a Udine.

Ora che Carlo diventa re, i ricordi del suo legame con il Friuli Venezia Giulia, e con Udine, inevitabilmente riaffiorano. E così torna alla mente anche quel viaggio di tanti anni fa, quando l’allora principe di Galles, erede al trono, sposato con Diana e padre di due bambini piccoli, si fermò a Udine, ospite del principe di Torre e Tasso a Duino e poi della contessa Giuliana Florio a Persereano.

Era l’autunno del 1984, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Carlo partecipa a un ricevimento organizzato per lui a Fusine, nella villa dell’ingegner Carlo Melzi. Ma poi, prima di rientrare a Londra, fa quello che ogni buon marito e padre farebbe al posto suo: cerca dei regali per moglie e figli. E così fa tappa a Udine, per la precisione in via Cavour, alla boutique “Cristina da Udine”, dove compra abiti made in Italy per Diana. Poi va in via Mercatovecchio, a “Il giocattolo”, e sceglie personalmente i regali per William, che ha 2 anni, ed Henry, che ha solo 2 mesi.

Alla fine la proprietaria del negozio, rigorosamente chiuso per l’intera durata dello shopping principesco, gli dona un peluche del lupo d’Abruzzo marchiato Trudi, l’azienda fondata a Tarcento nel 1954. Finiti gli acquisti, il principe Carlo corre a Ronchi dei Legionari per volare a Londra. Con quei regali targati Friuli nella valigia.