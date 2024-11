Nuovo tour per Carmen Consoli: appuntamento anche a Udine

Tappa a Udine per Carmen Consoli.

Cantante, cantautrice, polistrumentista, conosciuta da tutti come la “Cantantessa”, Carmen Consoli è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco ed è una delle voci più amate dell’intera scena musicale nazionale. È stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per la Notte della Taranta, nonché l’unica italiana ad aver partecipato in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley e una delle poche artiste italiane affermatesi anche oltre i confini nazionali.

Dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Volevo fare la rockstar, avvenuta 3 anni fa, la “Cantantessa” si è cimentata in diversi progetti live, che non costituiscono solamente un momento di incontro e scambio con il suo pubblico, ma rappresentano anche un’occasione di sperimentazione e ricerca che contribuisce a definire un suono sempre riconoscibile e profondamente caratterizzante.

Il nuovo tour e la tappa a Udine.

È così che Carmen Consoli oggi annuncia il nuovo tour che, nell’autunno 2025, la riporterà all’acustica calda e morbida dei principali teatri italiani: l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia è fissato il 13 novembre 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, segnando anche il ritorno della cantautrice nel capoluogo friulano a più di 8 anni dalla sua ultima esibizione.

Negli ultimi tre anni sono tantissimi i progetti varati da Carmen Consoli: quello stupefacente in duo con Elvis Costello, il leggendario cantautore inglese soprannominato il Re d’America, i due tour mondiali con i quali ha attraversato le due Americhe e tutta Europa, Terra ca nun senti progetto per il quale ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana e con il quale ha suonato in meravigliosi siti archeologici e spazi di grande valore storico-culturale, portando nel mondo le sonorità e la tradizione musicale della sua terra, il tour in duo power rock con Marina Rei alla batteria e infine il progetto su Domenico Modugno e Ignazio Buttitta. Tante suggestioni diverse che concorrono a formare la sua identità musicale – la musica popolare, il rock anni Settanta e l’indie anni Novanta, la canzone d’autore e il blues – si compongono in armonie compatte, ognuna delle quali dà una veste diversa al progetto musicale che la coinvolge in quel momento.

Il prossimo autunno, Carmen Consoli torna dunque a teatro, all’acustica calda e morbida di quelle sale, alla vicinanza affettuosa del pubblico che da sempre adora quell’atmosfera.

I biglietti per il nuovo tour – prodotto da OTR Live – saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 20 novembre online su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.