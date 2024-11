Nel mese di novembre, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la criminalità e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. Le operazioni straordinarie hanno interessato l’intera provincia, con particolare attenzione alla fascia costiera da Duino a Muggia e all’altopiano carsico. I risultati conseguiti nei primi quindici giorni del mese testimoniano l’efficacia di questa azione preventiva e repressiva.

Gli arresti e le denunce.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto un giovane cittadino rumeno, poco più che ventenne, destinatario di una misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Salerno per furto aggravato. Un altro arresto ha riguardato un cinquantenne italiano, accusato di atti persecutori commessi nel mese di ottobre, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Trieste.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato un trentenne di origine nordafricana per tentato furto all’interno del Porto San Rocco a Muggia. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, che ha portato a un’ulteriore denuncia per porto abusivo di armi. Sempre nell’ambito delle denunce, un senegalese di 45 anni è stato segnalato per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale, mentre un cittadino italiano trentenne è stato denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di un monopattino rubato, restituito successivamente al legittimo proprietario.

Otto patenti ritirate.

Sul fronte della sicurezza stradale, otto persone sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza e denunciate. Per tutti gli interessati è scattato il ritiro della patente. Inoltre, tre cittadini italiani sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta, mentre a un cittadino straniero residente fuori provincia è stato notificato un foglio di via obbligatorio per due anni.

I controlli e i risultati.

Complessivamente, nei primi tre weekend del mese, i Carabinieri hanno identificato 297 persone e controllato 119 veicoli. Questa attività intensa e capillare si inserisce in un piano di interventi straordinari che continuerà anche nelle prossime settimane e sarà ulteriormente rafforzato in vista delle festività natalizie. L’obiettivo è garantire un controllo sempre più efficace del territorio, prevenendo reati e intervenendo prontamente in situazioni di potenziale pericolo.

L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini, attraverso un’azione preventiva e repressiva capace di affrontare le sfide poste da fenomeni criminali e comportamenti illeciti.