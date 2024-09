La giornata inaugurale di Casa Moderna.

Con un’inaugurazione molto partecipata, Casa Moderna numero 71 ha aperto oggi le porte del campus fieristico di Udine Esposizioni, che fino a domenica 6 ottobre sarà il punto di riferimento per la casa e l’abitare con proposte e soluzioni da toccare con mano negli stand di 150 espositori, ai quali si aggiungono gli oltre 50 marchi delle case rappresentate. L’offerta di Casa Moderna 2024 è incentrata sui settori più tecnici per rinnovare, ristrutturare e riscaldare la casa pensando al rispetto dell’ambiente, al risparmio economico e delle risorse naturali, alle nuove direttive “case green” che stanno richiedendo l’uso di nuove tecnologie e di nuovi materiali.

Tra gli ospiti e numerosi visitatori di oggi in Fiera anche Giulia Rizzi, spadista oro olimpico a Parigi 2024: la campionessa friulana sta ristrutturando casa e quale miglior suggerimento potrebbe esserci se non Casa Moderna e la vetrina di Saperi&Sapori FVG. Anche l’oro olimpico della scherma Mara Navarria farà visita alla fiera domenica 6 ottobre. Presenti all’inaugurazione odierna, fra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il Presidente regionale CNA Maurizio Meletti, il sindaco di Martignacco Mauro Delendi.

Popolare e innovativa, accogliente e inclusiva, Casa Moderna ha sempre motivato espositori e pubblico anche per la sua componente culturale e di approfondimento che amplifica l’importanza dell’esposizione. Mostre, incontri e convegni, tutti gratuiti, rende ancor più interessante e utile visitarla

Sabato e domenica, gli stand aprono al pubblico dalle ore 10.00 alle 20.00: conservando il biglietto d’ingresso, i visitatori potranno partecipare al Concorso a Premi “Vinci una Smart Tv per la tua Casa Moderna. Da lunedì a venerdì stand aperti dalle 14.30 alle 20.00

Casa Moderna e Saperi&Sapori FVG.

“A Casa Moderna, punto di riferimento per il settore artigiano, legno e arredo del territorio e grande interprete dei cambiamenti del mercato e delle sensibilità del pubblico, quest’anno si affianca “Saperi&Sapori FVG”, la nuova rassegna che racconta le eccellenze del saper fare e dell’agroalimentare friulano, valorizzando anche ciò che ruota attorno al sistema casa, come le piccole creazioni manuali e artigianali e l’agroalimentare regionale. Di fronte a un settore fieristico in continua trasformazione, con un mercato che si è ridotto, e in un territorio piccolo come il nostro, la scelta di mettere a denominatore comune le eccellenze e le identità di tutto il Friuli Venezia Giulia è senz’altro lungimirante”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha sottolineato la vivacità e la qualità di un tessuto produttivo coeso, capace di fare squadra per lo sviluppo del territorio.

“Saperi&Sapori Fvg è l’esempio più efficacie di cosa significhi ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ ovvero fare squadra per promuovere un territorio meraviglioso come il nostro, con i suoi paesaggi e le sue atmosfere, con i suoi siti Unesco e le sue tradizioni” L’assessore Bini ha ricordato anche che le risorse regionali per l’artigianato “con la manovra di assestamento estiva sono stati stanziati altri 7 milioni di euro destinati ai canali contributivi per il settore artigiano gestiti dal Cata. Questo nuovo stanziamento si somma a quello inziale già previsto in stabilità pari a 5 milioni di euro, arrivando ad eguagliare la cifra record dell’anno scorso: 12 milioni di euro per il settore artigiano. Dal 2018 al 2023 i fondi che la Regione mette annualmente a disposizione del comparto artigiano tramite i canali contributivi gestiti dal Cata sono triplicai, si è passati dai circa 4,5 mln del 2018 ai 12 mln che complessivamente sono stati stanziati per il 2023″.

“L’inaugurazione di oggi – ha affermato il Presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza – è molto significativa per le sinergie che sono state messe in campo per far sì che un contenitore-contesto ideale come Casa Moderna diventasse il luogo giusto per il debutto di Saperi&Sapori FVG, evento prezioso, nato dalla collaborazione tra Regione FVG, Udine Esposizioni, Confartigianato-Imprese Udine, CNA FVG, CATA Artigianato FVG, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, PromoTurismoFVG e Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG e che al padiglione 8 unisce circa 50 aziende per esprimere il meglio dell’enogastronomia e dell’artigianato più innovativo ed esclusivo creato per l’ambiente casa, rigorosamente del territorio regionale”.

“Simbolo del nostro territorio e della sua produttività, Casa Moderna è parte della storia economica del Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo – e ha saputo rinnovarsi decennio dopo decennio, anche in anni come questi ultimi, in cui i sistemi fieristici in tutto il mondo stanno passando momenti difficili, in cui bisogna trovare vie di rinnovamento. Vie che Udine Esposizioni ha imboccato con determinazione e coraggio, rinforzandosi nella compagine societaria che vede la Camera di Commercio come socio principale, nonché indirizzando il quartiere fieristico verso nuove prospettive, continuando nel contempo a puntare su Casa Moderna come cuore della sua azione. L’integrazione con nuove proposte come Saperi&Sapori FVG, all’interno del quale la Camera è presente con uno stand dedicato al Progetto Genius Loci, è una dimostrazione concreta del percorso di sviluppo della Fiera“.

“Gli artigiani friulani scommettono con energia e convinzione su quest’edizione di Casa Moderna, tanto da essersi impegnati significativamente, insieme a Regione e Camera di Commercio, con l’evento “Saperi&Sapori FVG” e la mostra “Scacco Matto” che arricchiranno di originalità e bellezza l’evento fieristico», afferma Graziano Tilatti. «L’impegno artigiano, che è all’origine di Casa Moderna, quest’anno si è rafforzato anche a seguito della crescita di Confartigianato Udine nella compagine societaria della società. Una scelta compiuta per essere co-artefici di un futuro solido e competitivo del territorio friulano con i padiglioni polifunzionali di Udine Esposizioni». Oltre che nel padiglione 8, il sistema artigianato sarà presente al padiglione 7 (con 17 aziende per il Sistema Casa-Moda e 10 per il Temporary Store) e al padiglione 6 nella mostra di artigianato artistico Scacco Matto nella quale espongono 40 aziende“.