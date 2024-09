Taglio del nastro, inaugurata la 71esima edizione di Casa Moderna

L’inaugurazione di Casa Moderna.

E’ stata inaugurata questa mattina la 71esima edizione di Casa Moderna e la prima edizione di Saperi & Sapori FVG. Fino a domenica 6 ottobre la casa e l’abitare saranno il focus proposto da 150 espositori, ai quali si aggiungono gli oltre 50 marchi delle case rappresentate. L’offerta di Casa Moderna 2024 è incentrata sui settori più tecnici per rinnovare, ristrutturare e riscaldare la casa pensando al rispetto dell’ambiente

“Raggiungere la 71esima edizione di una fiera è un traguardo straordinario, che testimonia la sua rilevanza e capacità di evolversi nel tempo. Questo rappresenta non solo un appuntamento annuale per professionisti, espositori e visitatori, ma anche un simbolo di tradizione che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato e della società”. Così il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, a Udine, a margine del taglio del nastro, che poi si è aggirato tra gli stand con i colleghi Emanuela Celotti, Francesco Martines, Edy Morandini, Roberto Novelli e Massimiliano Pozzo non mancando di ringraziare gli espositori che “con il loro impegno e la loro creatività, hanno reso possibile questa manifestazione, offrendo una vasta gamma di soluzioni da mostrare ai visitatori”.

“Si tratta di un’occasione preziosa per scoprire le ultime tendenze nel mondo dell’abitare, dell’arredamento e dell’innovazione tecnologica applicata alla casa. La casa, infatti, è il cuore della famiglia e della vita quotidiana di ognuno di noi, il luogo in cui – ha aggiunto Bordin – costruiamo e coltiviamo le relazioni più importanti e il nostro benessere”. Da Bordin, l’invito a visitare gli spazi della fiera: “Sono certo che troverete idee, proposte e prodotti per ogni esigenza che renderanno la vostra casa un ambiente sempre più confortevole, sostenibile e innovativo”.

Le parole del presidente della Cciaa Pn-Ud GIovanni Da Pozzo.

“Casa Moderna è un simbolo del nostro territorio e della sua produttività, è parte della storia economica del Friuli Venezia Giulia: ha saputo rinnovarsi decennio dopo decennio, anche in anni come questi ultimi, in cui i sistemi fieristici in tutto il mondo stanno passando momenti difficili, in cui bisogna trovare vie di rinnovamento. Vie che Udine Esposizioni ha imboccato con determinazione e coraggio, rinforzandosi nella compagine societaria che vede la Camera di Commercio come socio principale, nonché indirizzando il quartiere fieristico verso nuove prospettive, continuando nel contempo a puntare su Casa Moderna come cuore della sua azione. La manifestazione, quest’anno, si è anche integrata con nuove proposte, come Saperi e Sapori Fvg, che debutta al padiglione 8 e in cui anche la Cciaa è presente con uno stand istituzionale, dedicato a Opus Loci, progetto di valorizzazione dei cinque siti Unesco Fvg e delle eccellenze produttive che in essi operano. Un evento nell’evento, che mette a sistema cultura ed economia e valorizza al meglio la proposta rivolta alla casa, una proposta che in Fvg riunisce circa 20 mila imprese, dal 2018 al 2024 in crescita, di quasi il 2%”.