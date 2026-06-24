Cedimento dell’asfalto in via Veneto a Cussignacco, lavori urgenti e deviazioni

Lavori urgenti in via Veneto: le deviazioni a Cussignacco.

Sono in corso in via Veneto a Cussignacco i lavori urgenti di CAFC su un breve tratto della rete fognaria danneggiato nei giorni scorsi. L’intervento si è reso necessario dopo il cedimento del manto stradale, provocato da alcune perdite del canale interrato della roggia di Palma.

Per consentire l’esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza dell’area, la viabilità è stata temporaneamente modificata. Il traffico viene deviato lungo via Verona e via Vicenza, con il ripristino della circolazione previsto nel giro di pochi giorni, entro la fine della settimana.

Le cause del cedimento

Dalle verifiche effettuate dal Comune di Udine insieme a CAFC è emerso che il canale interrato della roggia di Palma presenta alcune perdite. L’acqua, insieme al materiale presente nel sottosuolo, avrebbe provocato il cedimento dell’asfalto e danneggiato anche il vicino tratto di fognatura.

Proprio per questo, oltre alla sistemazione provvisoria della strada, sarà necessario un intervento più approfondito sulla rete fognaria. Il tratto danneggiato dovrà essere sostituito, ma i lavori potranno essere eseguiti soltanto a canale asciutto.

Intervento legato allo svuotamento della roggia

L’operazione, infatti, richiede lo svuotamento del tratto della roggia, un passaggio delicato che coinvolge l’intero percorso da Reana del Rojale a Palmanova. Per programmare l’intervento definitivo, in questi giorni il Comune e CAFC sono in contatto con il Consorzio di bonifica della pianura friulana, così da individuare il periodo più adatto per procedere.

Nel frattempo, i lavori in corso in via Veneto hanno carattere temporaneo e sono finalizzati alla messa in sicurezza della zona e al ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.