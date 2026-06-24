L’ordinanza del Comune di Udine in vista dei due concerti di Vasco.

In vista dei due concerti di Vasco Rossi allo Stadio Friuli, in programma domenica 28 e lunedì 29 giugno, il Comune di Udine ha firmato un’ordinanza per rafforzare le misure di sicurezza nell’area attorno all’impianto. Una decisione legata al grande afflusso di pubblico previsto per le due serate, con oltre 50 mila fan attesi complessivamente per assistere agli appuntamenti del rocker.



Il provvedimento sarà valido dalle 10 di domenica 28 giugno fino alle 3 di martedì 30 giugno e interesserà tutta la zona circostante lo Stadio Friuli, compresi il parcheggio nord e il parcheggio sud.

L’area interessata dall’ordinanza

Le limitazioni riguarderanno in particolare via Frossi, viale Candolini, via Mainerio, il primo tratto di via Dello Sport, via Sagrado, il tratto di via Lombardia compreso tra via Sagrado e piazzale Pittino, e viale dell’Emigrazione.



In tutta quest’area sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi. L’obiettivo è ridurre i rischi legati al consumo di alcol in una zona che, nelle ore prima e dopo i concerti, sarà attraversata da migliaia di persone.

Vietati vetro, lattine e contenitori rigidi

L’ordinanza dispone anche il divieto di vendita, somministrazione, trasporto, possesso e utilizzo di contenitori rigidi in vetro o ceramica, oltre che di lattine in alluminio o materiali simili.



La misura punta a prevenire situazioni di pericolo causate dall’abbandono o dalla rottura di bottiglie e altri contenitori, che potrebbero trasformarsi in oggetti pericolosi o creare problemi alla circolazione dei pedoni nell’area dell’evento.

Stop anche agli spray al peperoncino

Tra i divieti previsti c’è anche quello relativo ai dispositivi spray al peperoncino e alle sostanze sintetiche in grado di produrre effetti analoghi. Sarà quindi vietato detenerli, trasportarli e utilizzarli all’interno dell’area individuata dall’ordinanza.



Il provvedimento è stato adottato anche sulla base delle indicazioni emerse nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di evitare comportamenti che possano generare panico o compromettere il regolare svolgimento dei concerti.



Per chi non rispetterà le disposizioni è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. In caso di violazione, potrà inoltre essere disposto il sequestro cautelare dei materiali vietati.



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