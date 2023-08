Cedimenti sulla strada di Cussignacco, lavori per un milione di euro

Programmati i lavori sulla strada di Cussignacco.

Un milione di euro per assicurare la sicurezza della strada nel tratto di Via Veneto di Cussignacco. L’intervento urgente si è reso necessario a causa di alcuni cedimenti della soletta del manufatto che corre lungo la via, interrando di fatto la Roggia Di Palma sotto l’asse stradale. Un’opera realizzata dal Comune nel 1971, con la creazione di un canale con copertura di calcestruzzo armato.

In quei 90 metri infatti auto e moto corrono in superficie mentre a poca distanza, più in basso, scorre la roggia. Fra le due “strade”, una per le macchine e una per l’acqua, c’è una intercapedine, tecnicamente “solettone”, che va da un minimo 25 a un massimo 30 centimetri, anch’esso di calcestruzzo armato. Da tempo però sull’asfalto si sono create alcune fessurazioni, visibili sulla superficie del manto stradale.

Le ispezioni e i prossimi interventi.

“Un problema che abbiamo subito affrontato organizzando una serie di ispezioni e nel contempo limitando il traffico. L’importante adesso è intervenire tempestivamente per ripristinare la sicurezza della strada. Con questo stanziamento urgente potremo intervenire appena la Roggia sarà in secca” spiega l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol.

E’ stata quindi realizzata una video ispezione sotterranea che ha confermato lo stato di degradazione dell’opera. In particolare sono stati identificati molteplici punti di infiltrazione e di ossidazione delle armature.

In un primo tempo si è intervenuti limitando per quanto possibile la circolazione, compatibilmente con le necessità di un tratto particolarmente utilizzato dal traffico veicolare. Nello stesso tempo i tecnici comunali hanno realizzato un primo intervento di messa in sicurezza per garantire la transitabilità dell’asse. Tutti opportuni provvedimenti in attesa dei lavori definitivi che saranno programmati nella stagione invernale, quando la Roggia Di Palma si troverà in secca.

Stanziato un milione di euro.

La giunta comunale ha quindi approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico – economica e il quadro complessivo delle spese. Uno stanziamento che ammonta a un milione di euro, già accantonato in sede di assestamento di bilancio, a giugno.

L’investimento servirà a intervenire sui 90 metri di strada al momento interessati dal cedimento, dove verrà sostituito il canale con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, per non modificare il flusso e il percorso della Roggia di Palma.