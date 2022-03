Autorizzata l’associazione Ucraina-Friuli.

Autorizzata in via temporanea l’associazione culturale Ucraina – Friuli ad utilizzare gli spazi di piazzale Unità della Protezione civile come punto di raccolta e stoccaggio del materiale raccolto dalle donazioni per poi trasportarlo e smistarlo nei centri di prima accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina. Questo ha stabilito la giunta comunale approvando un’istruttoria firmata dal sindaco, Pietro Fontanini.

“Sin dal 24 febbraio, giorno in cui sono iniziati gli attacchi armati sul territorio ucraino da parte della Federazione Russa, il Comune di Udine ha preso una posizione chiara e inequivocabile, sottoscrivendo diversi appelli congiuntamente alle città gemellate e alle associazioni internazionali di cui fa parte affinché questi atti oltraggiosi trovino un’immediata conclusione – ha spiegato il sindaco -. Questa amministrazione riconosce il valore e la funzione sociale dell’associazionismo e dell’attività del volontariato e abbiamo deciso di accogliere la richiesta dell’associazione Ucraina Friuli per organizzare la raccolta di materiali da trasportare a proprie spese nei punti di raccolta dei profughi”.

