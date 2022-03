Il portale di Udine monitora le opinioni.

Il portale web (http://ailab.uniud.it/covid-vaccines/) sviluppato dall’Università di Udine per monitorare in tempo reale le opinioni degli utenti di Twitter sui vaccini per il Covid-19 è stato selezionato tra i 20 finalisti nella categoria E-Science, su mille partecipanti, del World Summit on the Information Society Prizes 2022 (WSIS). Si tratta della più grande iniziativa mondiale riguardante le tecnologie di informatica e comunicazione (ITC). Il vincitore sarà determinato in base ai voti che riceverà via web entro il 31 marzo. Il voto è aperto a tutti all’indirizzo https://tinyurl.com/4zdysr8e.

È dell’unico progetto di un ateneo italiano che partecipa alla competizione. Il portale, coordinato da Giuseppe Serra, è stato realizzato da un gruppo di quattro studenti dell’Ateneo (Beatrice Portelli, Simone Scaboro, Edoardo Lenzi, Roberto Tonino) e dal Laboratorio di Intelligenza Artificiale, diretto da Carlo Tasso, del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche.

(Visited 67 times, 67 visits today)