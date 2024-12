Chef Massimiliano Sabinot con i ragazzi della onlus Arte e Libro.

Massimiliano Sabinot è arrivato a metà mattina, ha indossato la divisa da chef, ha iniziato a cucinare. I ragazzi al lavoro nella sede di Arte e Libro Ets Udine lo hanno guardato con grande attenzione, aggiungendo nuove informazioni nel loro percorso “Divergente gourmet: mordi il pregiudizio”, guidato da ormai tre anni, per quel che riguarda le lezioni di cucina, da Daniele Cinel, assieme alle tutor Marinella Fedrigo e Teresa Covaceuszach.

Sabinot, chef del Vitello d’Oro di Udine, ha preparato un risotto cotto con latte di cocco, l’aggiunta di capperi, un gel di limone, lime e berberè, base vegana quindi, con i gamberi, e la Milano-Amsterdam, un petto di pollo con la salsa olandese. Si è trattato della prima puntata del progetto “Gli chef cucinano con le stelle” di Arte e Libro, la cooperativa composta da lavoratori, per la maggior parte persone con disabilità o provenienti dal disagio sociale. “Massimiliano ha fatto da primo testimonial di un’iniziativa che vedrà protagonisti vari altri noti cuochi friulani – spiega Cinel –. Un regalo per i nostri corsisti che apprendono l’arte della cucina“.

Con l’ambizioso obiettivo un giorno di far partire un punto gastronomia aperto al pubblico negli spazi di via Tricesimo 181, la presidente di Arte e Libro Katia Mignogna racconta con entusiasmo il percorso “Divergente Gourmet”, “che comprende, oltre al corso di cucina, anche Arte Orto, il lavoro nel nostro Eden Park. Proposte di formazione che rientrano in un contesto di relazione e di sviluppo di competenze dell’autonomia“. Nello specifico del corso gestito dal Centro Solidarietà Giovani nella sede di Arte e Libro, si tratta di sedici ore alla settimana, divise su quattro giorni, cinquecento ore dallo scorso ottobre al prossimo giugno, rivolte a una dozzina di ragazzi.