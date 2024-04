Udine, chiude dopo 70 anni storico negozio del centro: targa del Comune

Confezioni Jesse di piazza Matteotti sta per chiudere dopo 70 anni di attività: targa del Comune di Udine.

Il vice sindaco e assessore alle Attività produttive e turismo del comune di Udine ha consegnato una targa di riconoscimento per il lungo periodo al servizio della cittadinanza al negozio “Confezioni Jesse”, in piazza Matteotti 13. Lo storico esercizio commerciale per 70 anni ha rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza alla ricerca di un abito da cerimonia.

Il negozio ha annunciato l’intenzione di chiudere l’attività nel giro di qualche mese. Per questo l’amministrazione comunale ha voluto consegnare un riconoscimento ufficiale, sia per aver saputo intercettare il gusto e gli interessi della città per sette decenni, sia per aver rappresentato un sicuro punto d’approdo, capace, grazie alle qualità imprenditoriali della famiglia proprietaria, di resistere a tutte le mode e ai più imprevedibili movimenti del mercato. L’auspicio dell’amministrazione è quello che il palazzo storico possa diventare in futuro un nuovo e importante punto attrattore del commercio cittadino.