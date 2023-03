Dopo 90 anni chiude la storica drogheria Sparavier di Udine

Chiude la drogheria Sparavier di Udine.

Dopo 90 anni la storica Drogheria Sparavier di Udine chiuderà i battenti. Una notizia che ha lasciato molti cittadini amareggiati per la perdita di un’attività che ha segnato la vita di generazioni di udinesi.

Aperta nel 1933 da Carlo Sparavier , il primo maggio festeggerà i 90 anni di attività, poco prima della chiusura prevista per il 15 giugno. La Drogheria Sparavier ha rappresentato per la città un luogo di incontro, di scambio e di conoscenza, dove gli udinesi si recavano per trovare prodotti di qualità e per qualche utile consiglio.

Maria Sparavier, nipote di Carlo e attuale titolare del negozio, non nasconde la tristezza per una storia così importante che finisce ma purtroppo la diminuzione del lavoro l’hanno spinta a prendere questa decisione. I grandi negozi e l’abitudine sempre più radicata all’acquisto online dopo la pandemia, hanno ridotto clienti e guadagni.

Ma sono molti gli udinesi che, approfittando della svendita totale di questi giorni, sono passati alla drogheria dimostrando tutta la vicinanza a Maria che con la chiusura dell’attività andrà in pensione. La Drogheria Sparavier resterà comunque nella memoria collettiva degli udinesi come un luogo speciale, dove la tradizione e la passione per il lavoro si sono fuse per creare una realtà unica.