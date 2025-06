Franco Sport era stato aperto nel lontano 1981 da Giuseppe De Giusto, storico commerciante udinese.

Un altro pezzo di storia commerciale cittadina si appresta a salutare i suoi clienti: chiude Franco Sport, il negozio di articoli sportivi di via Cosattini, punto di riferimento per generazioni di appassionati di sport e vita all’aria aperta.

Aperto nel 1981 da Giuseppe De Giusto, noto commerciante udinese scomparso nel 2022, Franco Sport ha segnato per oltre quattro decenni il panorama del commercio locale, distinguendosi per la competenza, la qualità dell’offerta e quel rapporto umano che ha fidelizzato un’intera clientela affezionata.

Dal 2018 l’attività era passata nelle mani della figlia Marina, che ha portato avanti con dedizione il progetto del padre. Oggi, dopo 44 anni di lavoro, la famiglia De Giusto ha deciso che è arrivato il momento di passare il testimone. “È il momento di cedere gli spazi a chi, come noi allora, si sente pronto per cogliere nuove opportunità“, ha dichiarato Marina con un misto di nostalgia e orgoglio.

L’addio non sarà immediato. A partire da martedì 3 giugno, Franco Sport avvierà una svendita totale, non solo per liberare i locali, ma soprattutto per offrire un’ultima occasione d’incontro con la sua storica clientela. “Sarà l’occasione per salutare i nostri cari vecchi clienti, accontentare chi ama lo sport e l’avventura, e offrire a tutti il piacere di cogliere una buona occasione”, si legge nell’annuncio diffuso sui social.