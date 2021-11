Il ciclista in ospedale dopo essere stato investito a Udine.

Finisce all’ospedale dopo essere stato investito da un’auto. È quanto capitato a un ciclista nella mattinata di oggi a Udine dopo un incidente tra viale Pier Paolo Pasolini e via Martignacco.

Erano da poco passate le 8.30 quando L.B.G., 30 anni, residente in città, è stato urtato per cause in corso di accertamento da un’auto condotta da T.L., 34 anni, residente a Oderzo. Secondo una prima ricostruzione la vettura, proveniente dal centro, avrebbe impattato con la bici – che procedeva verso viale Cadore – sulla rotonda tra le vie Martignacco e del Cotonificio.

È immediatamente scattato l’allarme e la centrale Sores Fvg ha inviato i soccorsi sul posto. Il giovane ciclista, ferito in modo non grave, è stato portato in autolettiga nell’ospedale di Udine. Sul posto per rilievi e viabilità la polizia locale di Udine.

