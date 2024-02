I Civici Musei in lizza per il concorso Progetto Art Bonus dell’anno.

Ci sono anche i Civici Musei di Udine in lizza per il concorso Art Bonus dell’anno con il progetto dedicato al restauro di 72 disegni dell’architetto Raimondo D’Aronco, cui l’anno scorso è stata dedicata una mostra apposita in Castello.

Per sostenerli, c’è tempo fino al primo marzo e per votarli è sufficiente andare sulla pagina https://artbonus.gov.it/concorso/2024/72-disegni-architettonici-di-raimondo-daronco-gallerie-del-progetto-di-udine-un-architetto-cosmopolita-in-patria-attivita-di-raimondo-daronco-attraverso-il-restauro-di-72-disegni.html

L’obiettivo, per questa parte del concorso, è che i Civici Musei ottengano almeno 1500 punti, così da passare alla seconda fase delle votazioni che prevede invece il passaggio dal sito alla pagina social dell’Art Bonus, nella quale verranno selezionati solo due tra i 40 progetti che riceveranno più “mi piace” su Instagram e Facebook, aggiudicandosi quindi la vittoria finale.

Per la seconda parte, le votazioni saranno attive dalle ore 12.00 del 4 marzo alle 12.00 del 18 marzo 2024. Il premio del concorso consiste in un riconoscimento simbolico rappresentato da una targa di ringraziamento che viene consegnata all’Ente vincitore, agli altri finalisti e ai mecenati con cerimonia pubblica in presenza di alti rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’iniziativa.