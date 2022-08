Udine sfiora la top ten nella classifica delle città più sportive d’Italia

Udine 11esima tra le città più sportive d’Italia.

Nei risultati della sedicesima edizione dell’indagine della società Pts per “Il Sole 24 Ore”, relativa all’indice di sportività, la città di Udine si è resa protagonista di un significativo passo in avanti. Dodici mesi fa la classifica recitava 23esimo posto per la capitale del Friuli, mentre quest’anno si è sfiorata la top-ten con l’undicesimo posto in graduatoria. Le relazioni tra sport, economia e realtà sociale sono state riconosciute a Trento, premiata al primo posto, seguita sul secondo gradino del podio da Bolzano. Al terzo posto figura Trieste.

“Fieri e orgogliosi di questo risultato – ha commentato l’assessore allo sport del Comune di Udine Antonio Falcone -, un progresso che non è frutto del caso. Sono numerose le motivazioni che hanno portato a questo esito. Innanzitutto va sottolineata la grande professionalità delle associazioni dedite allo sport che si stanno distinguendo nel nostro territorio e la nostra amministrazione è sempre attenta alle loro necessità. Ci tengo a complimentarmi con l‘intero tessuto sportivo della nostra città“.