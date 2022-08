Auto contro bici, ciclista se ne va e torna con gli amici: momenti di tensione a Udine

L’incidente in piazzale d’Annunzio a Udine.

Incidente questa mattina nella rotatoria di piazzale d’Annunzio a Udine. Per cause ancora in corso di accertamento a scontrarsi sono state una bici e un’auto.

Un impatto che fortunatamente non ha avuto grosse conseguenze per il ciclista, ma non sono mancati i momenti di tensione. In un primo momento il giovane se n’è andato lasciando la bici in mezzo alla strada. Tornato poco dopo con alcuni amici, ha inveito contro la conducente dell’auto e gli agenti della polizia locale.