Arrestato per droga un 21enne a Udine.

Lo scorso venerdì, 5 aprile, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Udine ha arrestato un cittadino italiano 21enne, residente in provincia, per detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

Durante mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria ed in centro, finalizzati a prevenire e reprimere la commissione di reati, poco dopo le ore 16.00, in via De Rubeis, gli agenti hanno notato un ragazzo confabulare con un uomo, che poi ha seguito a piedi nei pressi di un’area dismessa. Lì l’uomo ha consegnato al più giovane due involucri che il secondo, dopo avergli corrisposto del denaro, ha nascosto in uno zainetto, mentre il cedente ha fatto perdere le proprie tracce all’interno dell’area abbandonata.

I poliziotti sono riusciti a bloccare l’acquirente e a recuperare i due involucri appena acquistati, che contenevano ognuno 5 “panetti” di hashish, per un peso totale di 1 kg circa, sottoposti a sequestro. Il ragazzo, cittadino italiano 21enne, residente in provincia, è stato arrestato per l’illecita detenzione ed associato alla locale Casa Circondariale.

Nella mattinata odierna, in sede di convalida dell’arresto, sussistendo l’esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, il GIP del Tribunale di Udine ha disposto nei confronti del connazionale la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del “braccialetto” elettronico. In corso attività della Squadra Mobile per identificare l’uomo che gli ha venduto la droga.