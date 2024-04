Furto a Tolmezzo.

Ancora ladri in azione a Tolmezzo: oltre al furto in un negozio di articoli sportivi, infatti, ai carabinieri è stato segnalato anche un colpo in un’abitazione privata che si trova in piazza Domenico da Tolmezzo.

I malviventi, tra le 12 e le 24 di domenica, approfittando dell’assenza del padrone di casa, hanno forzato la porta d’ingresso e sono entrati in un appartamento portando via contanti per 2mila euro e gioielli e oggetti vari per un valore di altri 4mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paluzza.