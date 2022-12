Alberto De Toni, ex rettore dell’Università del Friuli, candidato sindaco del centrosinistra a Udine.

Comunali di Udine, sarà con ogni probabilità Alberto De Toni il candidato sindaco del centrosinistra. L’ex rettore dell’Università del Friuli alle comunali del 2023 sfiderà il primo cittadino uscente Pietro Fontanini (Lega), candidato della coalizione di centrodestra. E’ questo l’esito di un incontro che si è svolto oggi, sabato, tra lo stesso De Toni, candidato in pectore del centro-sinistra, ma sostenuto anche dai riformisti del Terzo Polo e dagli autonomisti, e il capogruppo del Pd in consiglio comunale Alessandro Venanzi, che era l’altro possibile candidato sindaco per il centrosinistra.

Alla fine l’accordo è stato raggiunto, con un’intesa che prevede un “ticket” tra i due: De Toni candidato sindaco e Venanzi candidato vicesindaco. La conferma è arrivata dai diretti interessati. “Sono ancora un candidato in pectore e la mia è una candidatura ‘di scopo’, che ha come obiettivo il rilancio della città”, ha detto all’Ansa De Toni. “Prima ci vorranno dei passaggi necessari e formali con le diverse forze – ha aggiunto – poi verrà il momento dell’ufficialità. Oggi c’è stato un significativo progresso per poter affrontare al meglio la sfida e vincere la città”. Venanzi, da parte sua, all’Ansa ha sottolineato di non aver fatto un passo indietro, “ma un passo avanti per il bene della città di Udine”.