Pordenone, incendio in un garage.

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Interna, a Pordenone, a poche centinaia di metri dalla sede del Comando per l’incendio al piano interrato di un garage. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato alcuni inquilini che stavano cercando di spegnere l’incendio dall’esterno dei locali, utilizzando gli idranti al servizio dello stabile.

Ma è stato l’intervento dei pompieri a permettere di contenere rapidamente le fiamme. I Vigili del fuoco hanno poi rimosso le due vetture presenti all’interno, effettuato lo spegnimento delle parti bruciate e verificato le condizioni dei locali sovrastanti e adiacenti al garage coinvolto. La prossimità dei soccorritori ha permesso di contenere i danni allo stabile, tuttavia un’auto ha subito ingenti danni e il garage risulta al momento inaccessibile. Nessuna persona è stata coinvolta.