Concerti, eventi ma non solo: il primo bilancio di Udinestate

Udinestate tra bilanci e prossimi eventi.

Udinestate fa un primo bilancio degli eventi estivi di luglio e agosto e si prepara a entrare nel cuore dell’estate con il secondo capitolo del programma. Con il 2024 Udine ha inaugurato un nuovo ciclo per l’estate da passare in città, con l’obiettivo di allargare il pubblico, rivolgendosi in particolar modo ai più giovani, di portare la musica e il divertimento nei luoghi più rappresentativi della città e in quelli meno convenzionali, ma anche al contempo di garantire una proposta il più possibile eterogenea.

“Se facciamo un primo bilancio di UdinEstate, questo è sicuramente positivo”, commenta l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. “Quest’anno abbiamo iniziato un percorso con il mondo delle associazioni culturali coinvolgendole fin dall’inizio negli obiettivi del programma, e con questo spirito vogliamo continuare a lavorare per il futuro. Stiamo lavorando con l’idea di coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, giovane e internazionale, ci siamo rivolti alle famiglie, ai quartieri, sfruttando luoghi non convenzionali come il parco Moretti e i giardini del Torso, mentre l’offerta nei luoghi più iconici come il Castello è aumentata notevolmente”, ha ricordato Pirone.

La musica e gli eventi in Castello

Il Castello udinese tra giugno e luglio ha ospitato ben 17 tra concerti e spettacoli, dalla grande musica italiana con De Gregori e Alice, al grande Jazz di Udin&Jazz con i Dogstar, il trio di Keanu Reeves, Cory Henry e Gary Clark jr, passando dalla comicità pungente di Eleazaro e dall’indagine psico-criminologica di Roberta Bruzzone. Udine è stata anche l’unica tappa del triveneto del tour di Roberto Saviano che ha portato sul più importante palco della città gli intrighi amorosi delle mafie. Il Colle ha ospitato inoltre un rapper molto apprezzato dai giovani come Nayt. Il calendario estivo della musica si appresta a chiudere la prossima settimana con il suo gran finale, portando a Udine due nomi tra i più apprezzati sul panorama musicale italiano del 2024: Rose Villain (il 29 luglio) e il trio punk-trap de La Sad (il 3 agosto).

Un calendario, quello musicale sul Castello, che è stato molto apprezzato dal pubblico, come confermano anche i numeri: alla vigilia dei due concerti di chiusura della stagione della grande musica in città, sono stati più di 22 mila gli appassionati che hanno vissuto l’esperienza di un concerto in Castello.

Il Parco Moretti e gli altri numeri

Quest’anno la rassegna di UdinEstate ha voluto invadere spazi nuovi, non convenzionali, con una serie di eventi dedicati in particolar modo alle famiglie. Per questo tra le location consolidate del Castello e di Corte Morpurgo, oltre a riattivare i giardini del Torso che ospitano la ludoteca comunale, l’amministrazione ha voluto includere anche il parco Moretti, allestendo un apposito palco, dove c’è stato spazio anche per una mini rassegna di eventi in lingua friulana. Considerando anche il grande successo di Terminal, il festival circense di Circo all’inCirca che si è tenuto anch’esso al Moretti, Sono state più di 7500 le persone che hanno voluto assistere a un evento nel parco urbano più apprezzato dalle udinesi e dagli udinesi a ridosso del centro storico. Il cinema udinese del Centro Espressioni Cinematografiche ha registrato anch’esso numeri notevoli, con quasi 6 mila persone che hanno fino ad ora scelto il cinema per le serate estive, tra cinema Visionario e Cinema all’aperto presso i Giardini Fortuna. Safest, il festival internazionale dell’Accedemia d’arte drammatica Nico Pepe, ha attratto circa 2 mila persone durante gli eventi aperti al pubblico che hanno coinvolto altre accademie internazionali dalla Cina, dal Burkina Faso e dalla Galizia. “Questi numeri sono sicuramente soddisfacenti – commenta Pirone – ma restituiscono solo una parte del progetto culturale che abbiamo voluto inaugurare quest’anno con UdinEstate. La nostra è stata una scelta di qualità perché Udine non parla solo ai suoi cittadini ma un territorio ben più ampio, che abbiamo voluto attrarre con linguaggi nuovi e un approccio il più possibile inclusivo. Si è parlato anche molto di ambiente sostenibilità, con delle rassegne realizzate ad hoc, a cominciare dal Museo di Storia Naturale. Per questo teniamo particolarmente a ringraziare le associazioni e tutti gli operatori della cultura del nostro territorio”, conclude l’Assessore.

Le rassegne di luglio e agosto

L’estate a Udine si continuerà a tingere di musica, cultura e divertimento con un programma ricco di eventi per tutte le età. “More than Jazz” a cura di Simularte, continuerà fino a settembre inoltrato a portare sui palchi udinesi grandi artisti Jazz contemporanei, sperimentando nuove sonorità e melodie. Il fascino del cinema all’aperto a cura del Cec continuerà a riempire fino alla fine di agosto i giardini Loris Fortuna, con le proiezioni dei grandi film internazionali, ultime uscite e grandi classici. Ancora grande musica con gli eleganti concerti di Armonie in città di Fondazione Bon, per gli amanti dei suoni più classici. Il divertimento non mancherà con il tour giocoso “In giro giocando” del Ludobus, che porterà la sua magia di giochi e dei laboratori della ludoteca comunale in giro per le aree verdi e le piazze della città, offrendo momenti di divertimento ai più piccoli e alle famiglie.

Il festival del Cinema inclusivo

La città di Udine sarà nuovamente teatro, dall’8 all’11 agosto, di INCinema, il festival del cinema inclusivo che apre l’esperienza di sala anche alle persone con disabilità sensoriali. I film nel programma di INCinema, ha fatto tappa a Udine già lo scorso anno, sono infatti rivolti a tutti, perché sono presentati con i sottotitoli per le persone sorde e ipoacustiche e l’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti. Inoltre, INCinema OUTSIDE, inserito quest’anno nel pacchetto di UdinEstate, sarà la prima rassegna di cinema accessibile realizzata all’aperto in Italia, con prestigiose proiezioni di film che hanno partecipato a importanti festival internazionali, proposti in modalità inclusiva.

Cinema e Burattini nelle aree verdi dei quartieri