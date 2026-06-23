Udine si prepara ad accogliere tre grandi appuntamenti musicali allo Stadio Friuli e rafforza il trasporto pubblico per accompagnare l’arrivo e il deflusso dei tanti spettatori attesi. In occasione dei concerti di Vasco Rossi, in programma il 28 e 29 giugno, e di Zucchero, previsto il 4 luglio, l’amministrazione comunale, insieme ad Arriva Udine, ha disposto il potenziamento della linea urbana 9.

La misura è stata pensata per agevolare gli spostamenti verso l’area dello stadio e ridurre il più possibile l’impatto del traffico nelle giornate dei grandi eventi. I concerti, organizzati in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR, con Udinese Calcio e Regione Friuli Venezia Giulia, richiameranno migliaia di persone in città, rendendo necessario un piano di mobilità rafforzato.

Bus più frequenti dalle 16 a mezzanotte

Il servizio della linea 9 sarà intensificato dalle ore 16 fino alle ore 24 nelle tre giornate dei concerti. L’obiettivo è garantire collegamenti più frequenti sia prima dell’inizio degli spettacoli sia al termine, quando sarà necessario gestire il deflusso del pubblico dallo stadio.

Il potenziamento rientra nelle azioni organizzative messe in campo in vista degli eventi musicali dell’estate, con l’intento di offrire un’alternativa concreta all’auto privata e favorire un accesso più ordinato all’area del Bluenergy Stadium.

Il percorso della linea 9

La linea 9 collega diversi punti strategici della città e dell’area commerciale. Il percorso previsto è Città Fiera – Stadio – via Pasolini – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – Patriarcato – Stazione ferroviaria – Piazzale Cella – Piazzale Cavedalis – Piazzale Diacono – via Pasolini – Stadio – Città Fiera.

Si tratta quindi di un collegamento diretto tra lo stadio, il centro cittadino, la stazione ferroviaria e alcune aree utili anche come parcheggi di interscambio. Una soluzione pensata per chi arriverà a Udine in treno, per chi si muoverà dal centro e per chi sceglierà di lasciare l’auto nelle zone servite dalla linea.