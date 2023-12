Concerto di Capodanno in salsa viennese con la Strauss Orchester a Udine

Il concerto di Capodanno al Teatro Giovanni da Udine.

Spumeggiante, coinvolgente, irresistibile, il concerto di Capodanno è una felice tradizione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Tradizione che certamente non mancherà anche per questa Stagione grazie alla Strauss Festival Orchester Wien, ospite sul palcoscenico udinese domenica 31 dicembre con inizio alle 18.00.

Diretta per l’occasione al violino da Willy Büchler, la storica compagine austriaca sarà affiancata dalla brillante voce del soprano cinese Yutong Shen, giovane prodigio della coloratura e dell’estensione vocale funambolica.

Fra travolgenti ritmi di danza, polke, valzer e celebri arie d’operetta, il programma del Concerto darà ampio spazio alla musica composta dalla “dinastia Strauss”: ci si ritroverà così avvolti nelle atmosfere viennesi di fine Ottocento, dove si gioiva per i progressi tecnologici – l’invenzione del telefono, celebrato nella Telephon-Polka, o delle prime biciclette, ispiratrici della Vélocipède Polka – ma mantenendo vivo nel cuore l’amore per la Natura, per l’arrivo delle rondini a primavera – citate nel valzer Dorfschwalben aus Österreich – e per le delizie riservate dalle passeggiate nei boschi, con l’immancabile valzer Geschichten aus dem Wienerwald.

La Strauss Festival Orchester Wien dedica i suoi concerti all’interpretazione storicamente autentica della musica viennese dal periodo classico fino alla dinastia degli Strauss e ai maestri dell’Operetta viennese. La fedeltà stilistica, la bellezza del suono, la gioia del far musica, lo charme viennese sono le caratteristiche dei suoi concerti.

Fondatore e direttore artistico dell’orchestra, costituitasi nel 1978, è Peter Guth, considerato uno dei massimi specialisti della musica di Johann Strauss. L’orchestra è costantemente impegnata in concerti in tutto il mondo, con inviti a festival internazionali, trasmissioni televisive e radiofoniche; dal 2001 è la tradizionale protagonista del concerto di San Silvestro al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il soprano Yutong Shen è nata a Jiangsu (Cina) nel 1999. Dopo gli studi in patria, nel 2018 si è trasferita in Europa perfezionando e concludendo la propria preparazione accademica alle Università d’Arte di Stoccarda, Trossingen e Würzburg. La straordinaria versatilità vocale, che le è già valsa premi e segnalazioni in importanti concorsi, le sta aprendo le porte del mondo concertistico e lirico internazionale, con inviti a rilevanti festival, teatri d’opera e sale da concerto.

Willy Büchler, nato a Vienna, ha studiato con Josef Sivo, Michael Frischenschlager e Salvatore Accardo. Primo violino dei Wiener Symphoniker dal 1995, affianca al concertismo una intensa attività didattica e una carriera quale direttore d’orchestra con gli ensemble Neue Wiener Soloisten, Wiener Sinfonietta e Ensemble Kontrapunkt. È cofondatore dell’Eos Quartet, che dal 1998 ha una propria stagione in abbonamento alla Wiener Konzerthaus. Nei suoi concerti con la Strauss Festival Orchestra Vienna, dove riveste il ruolo di primo direttore ospite, dirige suonando il violino, secondo la tradizione impostata da Johann Strauss.

Nel periodo del Natale, gli sportelli sono aperti dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00. La biglietteria sarà chiusa per festività il 2 e 3 gennaio 2024. Acquisti online sempre possibili dal portale Vivaticket.