Scoppia una tubatura, fiumi d’acqua nelle vie di Bertiolo

Allagamento in centro a Bertiolo.

Allagamento questo pomeriggio a Bertiolo dove un fiume di acqua si è riversato in strada, probabilmente a causa di una perdita in una tubatura, che ha provocato diversi disagi, in particolare nella zona del centro come si vede nella foto che immortala via Trieste.

Le prime segnalazioni sono giunte alle autorità locali nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, quando residenti e automobilisti hanno notato l’acqua che si accumulava rapidamente, causando disagi e potenziali rischi per la sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Codroipo, i tecnici del Consorzio Bonifica Pianura Friulana e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, al lavoro per individuare le cause e ripristinare la normalità nella zona colpita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO