In Duomo a Udine, un concerto speciale per salutare l’arcivescovo Mazzocato

Concerto speciale al Duomo di Udine.

In occasione dei momenti di saluto a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo – Amministratore Apostolico di Udine che sta per lasciare il posto al suo successore, anche la Cappella Musicale della Cattedrale ha in programma un concerto a lui dedicato, inserito nel cartellone musicale di Paschalia 2024 organizzato dall’Usci Fvg: venerdì 5 aprile alle ore 20:30 in Duomo a Udine sarà proposto “Pax Vobis, Alleluia!”, nel quale verranno eseguiti brani musicali che inneggiano alla Pasqua spaziando dal Gregoriano al Classicismo per giungere fino alle avanguardie del Novecento.

La Cappella Musicale della Cattedrale di Udine intende dedicare, con questo concerto, un momento più intimo e raccolto per il saluto a Monsignor Mazzocato, anche in considerazione del fatto che questa importante realtà corale friulana, nata agli inizi del secolo scorso, ha la propria origine come Coro ufficiale dell’Arcivescovo di Udine, per accompagnare le celebrazioni liturgiche da Lui presiedute ed è pertanto legata in maniera indissolubile ai successori di Sant’Ermacora.

La Cappella Musicale del Duomo è diretta dal Maestro Davide Basaldella e accompagnata all’organo dal Maestro Beppino Delle Vedove, organista titolare della Cattedrale. Quest’ultimo proporrà proprio all’interno del concerto un intermezzo organistico quale personale saluto all’Arcivescovo Mazzocato.