Poste ha portato in Fvg 600mila dosi di vaccino da inizio 2021.

Quasi 600 mila dosi dall’inizio dell’anno. Tanto, per la precisione 565 mila 950, sono stati i vaccini contro il Covid che Poste Italiane ha consegnato in Friuli Venezia Giulia, a cui si sono aggiunti un milione e 900 mila kit sanitari per i Covid point.

L’approvvigionamento non si ferma. Proprio oggi, infatti, sono arrivati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, per consegnare altre 10 mila 700 dosi di vaccini Moderna. Le consegne, come sempre, stanno avvenendo in collaborazione con l’esercito italiano.

Nella mattinata alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini e hanno concluso il loro viaggio raggiungendo la destinazione finale del nosocomio udinese.

