Sabato gli eventi a Gemona per ricordare Emanuela Demarchi.

Una giornata di ricordo in memoria di Emanuela Demarchi. Il Comune di Gemona, in collaborazione con lo staff del Laboratorio Internazionale della Comunicazione, organizza per sabato 2 ottobre alla biblioteca del santuario di Sant’Antonio di Padova in piazza Sant’Antonio da Padova 4, una giornata in memoria di Emanuela Demarchi, storica direttrice del Lab scomparsa prematuramente a maggio.

“Grazie Emanuela” è il titolo scelto per la giornata, che si suddivide in due momenti partecipati distinti. Al mattino, alle 10.45, verrà ricordata con un momento istituzionale, alla presenza delle autorità locali e regionali e, alla sera alle 18.45, con una performance artistica, un reading musicale che ripercorre i 50 anni di Lab in Friuli Venezia Giulia, di cui oltre 30 a Gemona.

Cuore e anima del Lab di Gemona.

Emanuela Demarchi è stata per anni l’anima e il cuore della summer school per studenti stranieri, ideata e fondata dal padre Bruno nel 1963, in collaborazione con l’Università Cattolica e all’Università degli studi di Udine. Un corso di lingua italiana e di laboratori creativi che ha permesso a migliaia di studiosi di tutto il mondo di approfondire la cultura del Bel Paese e conoscere le bellezze della nostra regione.

Gli eventi sono aperti al pubblico, fino a esaurimento posti e a possessori di Green Pass.

