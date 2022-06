Il Caffè Contarena resta aperto: la decisione del Consiglio di Stato

Il Contarena resterà aperto almeno fino al 25 ottobre.

Il caffè Contarena di Udine resterà aperto almeno fino al 25 ottobre. E’ questa la decisione del Consiglio di Stato che di fatto sospende la precedente sentenza del Tar che aveva imposto lo sgombero dei locali.

Il braccio di ferro quindi continuerà almeno fino al 25 ottobre, quando il tribunale valuterà se ci sono i presupposti per rescindere il contratto. Secondo le stime sarebbero oltre 250mila euro gli affitti non pagati dalla società che, dal canto suo, risponde spiegando di aver sempre sostenuto spese per manutenzione e miglioramento dell’immobile per più di 200mila euro delle quali avrebbe dovuto farsene carico il Comune.

